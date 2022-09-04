عملية بطولية تستهدف حافلة تقل مستوطنين في غور الأردن

نفذ مقاومون عملية بطولية باتجاه حافلة كانت تقل مستوطنين صهاينة في شارع 90 في غور الأردن. وتحدث اعلام العدو عن أربعة اصابات في صفوف المستوطنين، أحدها خطرة، موضحاً أن المقاومين “أطلقوا النار صوب الحافلة والقوا زجاجات حارقة صوبها وانسحبوا من المكان”.

كما ذكر اعلام العدو، حسبما ذكرت قناة الأقصى الفضائية، أن العملية “نفذت بسيارتين: الأولى وصل بها منفذو العملية وبعد اتمامهم مهمتهم اشعلوا النار بها وانسحبوا بسيارة ثانية”.

هذا وزعم الاحتلال أنه اعتقل اثنين من منفذي العملية، واستطاع الثالث الفرار، كما قامت قواته بإغلاق عدة طرق في غور الأردن بعد عملية إطلاق النار.

المصدر: قناة الاقصى الفضائية