خفر السواحل التركي يعلن استئناف حركة الملاحة بعد تعليقها مؤقتا في مضيق البوسفور

استؤنفت حركة السفن والملاحة في مضيق البوسفور بعد حالة الطوارئ بسبب جنوح سفينة كانت في طريقها من أوكرانيا إلى تركيا، وفقا لخفر السواحل التركي.

وقالت الخدمة على تويتر صباح اليوم الجمعة: “المضيق مفتوح الآن لحركة السفن”.

وفي وقت سابق، أفاد خفر السواحل التركي بأن السفينة “لادي زهما” التي يبلغ طولها 173 مترا جنحت في مضيق البوسفور بسبب عطل في الدفة أثناء إبحارها من أوكرانيا إلى إسطنبول. وعلقت السلطات التركية على إثرها أمس الخميس، حركة مرور السفن في مضيق البوسفور.

وأوضحت المديرية العامة للسلامة الساحلية التركية في بيان لها، أن سفينة شحن تحمل اسم “لادي زهما” جنحت نحو البر بعد تعطلها أثناء توجهها نحو إسطنبول، ورست في منطقة بيبك.

وأكدت توجه سفن إنقاذ وقوارب إلى موقع سفينة الشحن التي يبلغ طولها 173 مترا، وقالت:” تم تعليق حركة السفن في المضيق”.​​​​​​​

ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية، فإن نقطة نهاية طريق سفينة الشحن هو ميناء رافينا بإيطاليا، وتحمل السفينة 3000 طن من الحبوب.

المصدر: وكالات