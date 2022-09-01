فلسطين المحتلة: اندلاع مواجهات داخل بلدة اليامون غرب جنين تزامنًا مع حصار الاحتلال لمنزل عمر الجعبري المطارد منذ 5 أشهر (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2022 - 18:32
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وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور محطة زابوروجيا النووية في أوكرانيا
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فلسطين المحتلة: اندلاع مواجهات داخل بلدة اليامون غرب جنين تزامنًا مع حصار الاحتلال لمنزل عمر الجعبري المطارد منذ 5 أشهر (المركز الفلسطيني للاعلام)
منذ 35 mins
1 September، 2022
بلدة يامون
مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي
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