فلسطين المحتلة: اندلاع مواجهات داخل بلدة اليامون غرب جنين تزامنًا مع حصار الاحتلال لمنزل عمر الجعبري المطارد منذ 5 أشهر (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2022 - 18:32

فلسطين المحتلة: اندلاع مواجهات داخل بلدة اليامون غرب جنين تزامنًا مع حصار الاحتلال لمنزل عمر الجعبري المطارد منذ 5 أشهر (المركز الفلسطيني للاعلام)

منذ 35 mins 1 September، 2022
أخبار موقع المنار

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