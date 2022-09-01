الامن العام: تقديم طلبات لتسوية أوضاع السوريين الذين دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة

اعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان، انه” الحاقاً للتعميم الصادر بتاريخ 7/7/2022 والمتعلق بتسوية أوضاع الرعايا السوريين الموجودين في لبنان، تُعلن المديرية العامة للأمن العام عن المباشرة بتسوية أوضاع الرعايا السوريين الذين دخلوا الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية(خلسة) قبل تاريخ 24/4/2019، بإستثناء الذين بحقهم تدابير عدلية، وذلك لدى المراكز الإقليمية حصراً.

تُقبل طلبات تسوية الأوضاع إعتباراً من تاريخه ولغاية 30/12/2022 ضمناً.

للإطلاع على الشروط والتفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت: www.general-security.gov.lb “.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام