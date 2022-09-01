أزمة الأمن الغذائي العالمي تعزز المحاصيل المعدلة وراثيا في الأرجنتين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2022 - 13:38
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أزمة الأمن الغذائي العالمي تعزز المحاصيل المعدلة وراثيا في الأرجنتين
منذ 21 mins
1 September، 2022
بيئة ومنوعات
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صفحات منوعة
المصدر:
موقع المنار
الارجنتين
الامن الغذائي
المحاصيل المعدلة وراثيا
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