أزمة الأمن الغذائي العالمي تعزز المحاصيل المعدلة وراثيا في الأرجنتين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2022 - 13:38

أزمة الأمن الغذائي العالمي تعزز المحاصيل المعدلة وراثيا في الأرجنتين

منذ 21 mins 1 September، 2022
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

المصدر: موقع المنار

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