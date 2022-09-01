الجيش الصيني يجري تدريبات في البحر الأصفر

أعلن الجيش الصيني مواصلته إجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية خاصة بالحروب البحرية، في ظل التوتر الذي تشهده العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب جزيرة تايوان.

وقالت صحيفة “الشعب” الصينية الخميس، إن الجيش الصيني سيجري مناورات بالذخيرة الحية في المياه الجنوبية للبحر الأصفر على مدى 12 ساعة يومياً.

وزادت حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين في الأشهر الأخيرة ووصلت إلى ذروتها عقب الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، التي تؤكد بكين أنها جزء من أراضيها ضمن مبدأ الصين الواحدة.

المصدر: روسيا اليوم