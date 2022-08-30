العثور على كميات من الأسلحة من مخلفات تنظيم (داعش) الإرهابي بريف درعا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2022 - 14:10

العثور على كميات من الأسلحة من مخلفات تنظيم (داعش) الإرهابي بريف درعا

منذ 12 mins 30 August، 2022
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سورية - عربي وإقليمي

عثرت الجهات المختصة على كميات من الأسلحة والذخائر من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي في ريف درعا وذلك بعملية أمنية نفذتها خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكر مصدر في الجهات الأمنية لوكالة سانا أنه خلال العمليات الأمنية الدقيقة التي استهدفت مواقع خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي في ريف درعا الغربي خلال الأيام القليلة الماضية والتي تم خلالها القضاء على الإرهابيين “أبو سالم العراقي” و”أبو عمر الجبابي” و”محمد صايل العودات” إضافة لتوقيف عدد آخر منهم تمت مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر.

وأشار المصدر إلى أنه بناء على اعترافات الإرهابيين المقبوض عليهم تمت مصادرة الأسلحة التي تضمنت قذائف “آر بي جي” مع حشواتها وقذائف هاون وذخائر متنوعة وقنابل كانت موزعة ضمن عدة مستودعات مخفية في ريف درعا الغربي.

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المصدر: وكالة سانا

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