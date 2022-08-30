الرئيس الايراني: إعادة بناء وتعزيز العلاقات بين السعودية وإيران يخدم أمن المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2022 - 14:10

الرئيس الايراني: إعادة بناء وتعزيز العلاقات بين السعودية وإيران يخدم أمن المنطقة

منذ 12 mins 30 August، 2022
الرئيس الايراني: إعادة بناء وتعزيز العلاقات بين السعودية وإيران يخدم أمن المنطقة
ايران - عربي وإقليمي

رأى الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي، أن “مبادرات واجراءات العراق لتحسين مناخ التعاون بين دول المنطقة دون تدخل الأجانب أمر مؤثر في تعزيز التضامن الاقليمي”، لافتاً إلى أن “إعادة بناء وتعزيز العلاقات بين السعودية وايران يخدم أمن المنطقة”.

وقال آية الله رئيسي، خلال استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مساء الاثنين، إن “الأمن والاستقرار في العراق ممكن فقط عبر الحوار بين جميع التيارات السياسية في هذا البلد ، على أساس الدستور ولغرض التفاهم حول تشكيل حكومة جديدة لحل مشاكل الشعب العراقي وان دور المرجعية مهم جدا في هذا الصدد”.

ووصف آية الله رئيسي الجولات الخمس للحوار بين إيران والسعودية بوساطة العراق بأنها “كانت مفيدة”، مؤكداً أنه “مع استكمال تنفيذ الاتفاقات السابقة سيمهد الطريق لتعزيز التفاعل”.

من جانبه، أعرب وزير خارجية العراقي عن “تقديره لدعم الجمهورية الاسلامية الايرانية المستمر والحاسم لإرساء الاستقرار والأمن في العراق ، وكذلك استكمال العملية السياسية لتشكيل حكومة جديدة فيه”، مؤكداً “استمرار دور الحكومة العراقية في سياق تحسين العلاقات بين إيران والسعودية”، وقدم عرضا مفصلا في هذا الصدد.

المصدر: ارنا

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