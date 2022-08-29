الرئيس الايراني: لا يمكن أن نتوصل إلى اتفاق قبل حل الملفات العالقة بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل أساسي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2022 - 11:38

الرئيس الايراني: لا يمكن أن نتوصل إلى اتفاق قبل حل الملفات العالقة بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل أساسي

منذ 9 mins 29 August، 2022
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