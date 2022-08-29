الرئيس الايراني: لا يمكن أن نتوصل إلى اتفاق قبل حل الملفات العالقة بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل أساسي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2022 - 11:38
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اعلام العدو: حكومة (يائير لابيد) قرَّرت تأجيل بدء أعمال استخراج الغاز من حقل "كاريش" إلى شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل
السيد صفي الدين : للوقوف في وجه كل التهديدات العسكرية والأمنية والاقتصادية وكل الحصار
إصابة سبعة مواطنين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين
الرئيس الإيراني بمناسبة أسبوع الحكومة: نحن نعمل على زيادة إنتاج الغاز لتصديره إلى دول الجوار
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: قدراتنا النووية السلمية حق لنا وليس بإمكان أحد منعنا منها
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: نأمل أن تتصرف واشنطن بعقلانية وتتخد القرار السياسي بما يضمن مصالحنا ومطالبنا المشروعة
منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي: نحن أقرب اليوم للتوصل إلى اتفاق مع إيران مما كنا عليه قبل أسبوعين
شركة النفط اليمنية: الأمم المتحدة تتحمل إلى جانب تحالف العدوان مسؤولية المعاناة الناجمة عن القرصنة على سفن الوقود
الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يشددان في لقاء جمعهما على أهمية الحوار الجاد للوصول إلى مخرج للأزمة
صالح والكاظمي يؤكدان ضرورة تمتين الجبهة الداخلية وانتهاج مسارات عمل ترتكز على المصلحة العليا
المجلس الرئاسي الليبي: ندعو جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتهم وتجنيب البلاد أي حرب محتملة
الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي: رئيس حكومة الوحدة الوطنية يستغل موارد الدولة ومقدراتها لدعم مجموعات مسلحة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة: لقد شنوا عدوانا همجيا على عاصمة بلادهم وسنلاحق المتورطين
الدفاع الروسية: خسائر قوات كييف في جمهورية دونيتسك تجاوزت خلال اليوم الماضي 500 قتيل وجريح
الخارجية الروسية: كييف تمارس الإرهاب النووي فيما يتعلق بمحطة زابوروجيا النووية
الخارجية الروسية: تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة زابوروجيا سيتم بغض النظر عن تأثيرات كييف المدمرة
وزير المالية الألماني: هناك صدمة هائلة تلوح في أفق اقتصادنا ونحتاج إلى معالجة ارتفاع أسعار الطاقة بسرعة قصوى
منظمة الصحة العالمية تحذر من ظهور طفرات جديدة من فيروس كورونا في الأسابيع المقبلة بعد نهاية فصل الصيف
الرئيس الايراني: لا يمكن أن نتوصل إلى اتفاق قبل حل الملفات العالقة بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل أساسي
منذ 9 mins
29 August، 2022
الرئيس الايراني
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