الرئيس التونسي: يجب إرساء مقاربة جديدة مع شركاء أفريقيا

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى “إرساء مقاربة جديدة مع كل شركاء أفريقيا في العالم تقود لنتائج ملموسة تستجيب إلى مطالب شعوب القارة التي تزخر بإمكانيات بشرية وطبيعية هامة”. جاء ذلك في إجابة عن سؤال لوكالة “تونس إفريقيا” للأنباء حول وجود مقاربة أو تصور مختلف لأفريقيا أكثر تطورا قادرة على التحكم في المصير التنموي والاقتصادي للقارة، في ظل تعاون وشراكة مع اليابان.

وأكد سعيد ضرورة “أن تكون هذه المقاربة قائمة على مصارحة أنفسنا بالحقائق وعلى ضرورة أن تستفيد البلدان الأفريقية من ثرواتها”، لافتاً إلى وجود ما سماه “احتباس فكري في الوقت الراهن يرتكز على مفاهيم تجاوزها الزمن في عالم جديد لا يمكن أن يتشكل إلا بناءً على قيم إنسانية مشتركة”.

هذا وشكك سعيّد في مؤشرات التنمية المستدامة، والاحتباس الحراري، ونسب النمو، قائلاً إنها “لا تعكس حقيقة الأوضاع، ورغم أنها يمكن أن تكون صحيحة ومستندة على معادلات رياضية، إلا أنّها ليست بناء على معادلة حقيقية وقراءة صريحة وواقعية للوضع الذي نعيشه اليوم”. وأضاف الرئيس التونسي “العالم دخل مرحلة تاريخيّة جديدة تستوجب تكاتف جهود كلّ الأطراف في العالم أجمع بناء على مبادئ تقوم على العدل، والتوزيع العادل للثروات” مشيرا إلى أن “العدالة المنشودة لابدّ أن تتحقّق بوسائل مختلفة وبفكر جديد وبمفاهيم متطوّرة”.

واختتمت في العاصمة التونسية، أمس الأحد، أعمال قمة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا “تيكاد 8″، بإقرار “إعلان تونس بين القادة الأفارقة واليابانيين للتعاون المشترك في مجالات مختلفة”. ووافقت الحكومة اليابانية، على منح تونس تمويلا بقيمة 100 مليون دولار للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا، وفق ما أفاد المنسق العالمي لمؤتمر طوكيو الدولي الثامن حول التنمية الأفريقية “تيكاد 8″، محمد الطرابلسي.