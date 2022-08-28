السلك الدبلوماسي يلوّح بالإضراب التحذيري

باسيل: الاولوية للموازنة وقانون الانتخاب والاستقرار السياسي

أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، في كلمة ألقاها اليوم امام أعضاء السلك الديبلوماسي والإداري في الوزارة في بهو قصر بسترس لمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة، “ان الاولوية في العمل السياسي اليوم هي للموازنة وقانون الانتخاب والمشاريع العالقة، والهدف الاساسي ان نجعل البلد يستقر سياسيا”، مشيرا الى ان “العمل ...