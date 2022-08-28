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August 28 2022 - 23:38

السلك الدبلوماسي يلوّح بالإضراب التحذيري

منذ 3 ساعة 28 August، 2022
سفرا
تقارير مصورة - لبنان

بعدَ القضاءِ وموظفي القطاعِ العامّ السلكُ الدبلوماسيُ يتجهُ إلى الإضرابِ التحذيري بسببِ عدمِ قبضِ رواتبِهم .

المصدر: قناة المنار

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