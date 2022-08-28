النائب رعد : نحن على يقين بأننا سنمضي نصرة لحقّنا ومستضعفينا من أهلنا في استثمار ثرواتنا الطبيعية

قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد إننا:”نواجه أزمات لا يقدر على تحمل مواجهتها إلّا رجالٌ امتحن قلوبهم بالإيمان”.

وتابع الحاج رعد ان” الصّراع مع أهل الباطل هو صراع متواصل يَتسخدِم فيه أهل الباطل كلّ أسلحتَهم من أجل إذلالنا وإخضاع إرادتنا والتحكم بمصير أجيالنا”.

وخلال حفل تأبينيّ أقامه حزب الله في بلدة جبشيت للحاجة المرحومة سكينة حرب والدة شيخ الشهداء الشيخ راغب حرب قال رعد:” نحن بحاجة إلى أن نواجه كلّ الأساليب بقيمنا والتزاماتنا ولنا من الذخيرة العقائدية والاخلاقية والإنسانية ما يمكننا أن ننتصر على أهل الباطل شرط أن نتمسّك بالقضية لا أن نستدرج الى الدهاليز والأزقة فنتيه عن طريق المواجهة الحقيقيّة وعن نقطة الضعف التي نركز عليها في مواجهة أهل الباطل”.

واضاف”يمارسون علينا اليوم حصارًا برغيف الخبز وبحبة الدواء وكلفة الإستشفاء وبتغييب النفط والغاز وما نحتاجه في حياتنا اليوميّة ويمنعون الشّركات الكبرى من أن تستثمر في بلادنا ويمنعون التّحويلات من أهلنا في الخارج إلى داخل البلد”.

وسأل رعد “كلّ هذا الحصار والتضييق من أجل ماذا ؟ من أجل أن نستسلم وأن نتخلّى عن خيار العزّ والسيادة والإستقلال بحفظ الوطن بقرارنا وجهدنا”.

وتابع” نحن بمقدار تمسّكنا والتزامنا وشحذ إرادتنا بالإصرار على خيارنا ونهجنا المقاوم وصبرنا وتحملنا وعدم انهزامنا امام كل الضغوط التي تحاصرنا نستطيع في نهاية المطاف أن نسقط كل مفاعيل الضغط ، فالمعركة معركة نفس وإرادة”.

وشدّد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة على ان”محور الصّراع هو أيهما يصبر أكثر ويتحمّل أكثر ومن يصبر ويتحمل يستطيع أن يحظى بالنصر الأكيد في نهاية المطاف”.

ولفت إلى أن”هناك من يحمل مشروع تلزيم هذا البلد للإسرائيلي والانسياق وراء مشروعه المتماهي مع المشروع الأميركي ومع المشاركين الذين طبّعوا ، وهو المشروع الذي لا يُبقي في بلادهم خيرًا وسيحولهم إلى متسولين في نهاية المطاف”.

وأردف قائلًا :” في المقابل هناك مشروع المقاومة الذي يدعو إلى الصمود والإباء و إلى عدم الإقرار بشرعية المشروع الآخر عدم الاستسلام للمشروع الاخر ولا القبول بالمذلة ولا الاهانة والتمسك بشعار “هيهات منا الذلة “.

وأضاف النائب رعد ” في ساحتنا الداخلية توجد صعوبات ونستطيع أيضًا بشيء من حسن الإدارة والتدبير وأن نعالج هذه الصعوبات أيضا ونريد أشخاص تتحمل المسؤولية في هذا المجال “.

وختم” نحن مصممون وماضون بيقين أم راغب حرب وامثالها رجالا ونساء ونحن على يقين بأننا سنمضي نصرة لحقّنا ومستضعفينا من أهلنا في استثمار ثرواتنا الطبيعية ولن نذل او نخضع امام ارادة المستكبرين مهما بلغ شأنهم .

المصدر: موقع المنار