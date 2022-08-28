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August 28 2022 - 19:18

صحيفة نمساوية تعلن مقتل الأوكرانية المتورطة في اغتيال دوغينا

منذ 1 ساعة 28 August، 2022
ناتاليا فوفك
أخبار دولية - روسيا

ذكرت مجلة “اكسبرس” النمساوية، أنه تم العثور على المرأة الأوكرانية ناتاليا فوفك، المشتبه باغتيالها داريا دوغينا، ميتة في شقة مستأجرة.
ونقلت المجلة معلوماتها عن رسالة انتشرت على “تيلغرام” كالنار في الهشيم.
وجاء في الرسالة: “في الليل، تم العثور عليها (ناتاليا فوفك) ميتة في شقة مستأجرة، وبها 17 طعنة في جسدها ورسالة في يدها”.
وحوت الرسالة صورا يزعم أنها للمقتولة. ووفقا لبعض التقارير، تم التقاط هذه الصورة بالفعل في عام 2020، ولم يتم تحديد الدولة أو المدينة التي تقع فيها هذه الشقة.
ولم تعلق شرطة فيينا ووزارة الشؤون الداخلية النمساوية على هذه المعلومات.

المصدر: نوفوستي

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