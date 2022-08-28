مراسل الموقع: قتيل وجريح نتيجة حادث سير وقع على طريق عام وادي الريحان في الضنية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 28 2022 - 19:16

مراسل الموقع: قتيل وجريح نتيجة حادث سير وقع على طريق عام وادي الريحان في الضنية

منذ 3 ساعة 28 August، 2022
أخبار موقع المنار

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