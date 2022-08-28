في سابقة خطيرة.. الاحتلال يسمح للمستوطنين باقتحام الأقصى عبر باب الأسباط

في سابقة خطيرة، سمحت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك عبر باب الأسباط.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن مجموعة من المستوطنين خرجت من باب الأسباط بعد اقتحام الساحات من باب المغاربة، وعندما وصلت إلى خارج الباب عادت واقتحمت ساحات المسجد، ثم خرجت من باب السلسلة.

واعتبرت الأوقاف أن ما جرى خطوة استفزازية، وانتهاك صارخ يرتكبه المستوطنون بحق المسجد المبارك.

وأشارت مصادر مقدسية إلى أن أكثر من 280 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى، صباح اليوم وأدوا رقصات وطقوساً تلمودية في باحاته.

ويأتي فتح باب الأسباط لاقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى في ظل مطالبات ما تسمى بجماعات الهيكل بفتح جميع أبواب المسجد للمقتحمين.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني بين المسلمين واليهود.

المصدر: فلسطين اليوم