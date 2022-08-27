كاليفورنيا تعلن حظر بيع السيارات العاملة بالوقود بدءا من عام 2035

أعلنت ولاية كاليفورنيا الأمريكية حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود في سائر أنحاء الولاية، بدءا من العام 2035.

وصرحت ليان راندولف، رئيسة مجلس جودة الهواء في كاليفورنيا، بأن “تسريع زيادة أعداد المركبات العديمة الانبعاثات على طرقنا وطرقاتنا السريعة سيقلّل بشكل كبير من الانبعاثات والتلوّث لجميع سكّان كاليفورنيا”، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

وقالت راندولف إن “الجدول الزمني طموح ولكنه قابل للتحقيق، فعندما يكون الطفل المولود هذا العام في سن دخول الجامعة، لن تكون هناك سيارات جديدة متاحة للبيع في كاليفورنيا سوى السيارات العديمة الانبعاثات فقط، وعدد محدود من السيارات الهجينة التي تشحن بالكهرباء”.

يشار إلى أن القرار الجديد يضع إطارا قانونيا للأهداف البيئية التي حددها المجلس في سبتمبر/ أيلول 2020 حاكم الولاية الديمقراطي غافين نيوسوم، والتي يتوقع أن تشجّع ولايات أخرى على أن تحذو حذوها.

ويحظر القرار على مراحل، بيع السيارات الجديدة العاملة على البنزين أو المازوت.

المصدر: سبوتنيك