النائب هاشم حيا الامن العام في عيده: الى مزيد من التطور في نهجكم من اجل الارتقاء بالوطن وانسانه

حيا عضو كتلة “التنمية والتحرير “النائب الدكتور قاسم هاشم الامن العام في ذكرى تأسيسه، وقال:”نتوجه باسمى التحيات لمؤسسة الامن العام مديرا وضباطا ورتباء وافراد في هذا اليوم ، حيث يستحقون التقدير على التضحيات والجهود التي بذلوها، خدمة للانسان ورقيه وليعم الامن والاستقرار في ربوع الوطن واعادة ثقة اللبناني بدولته ومؤسساته، واضحت المؤسسة نموذجا يحتذى به ابناء دولة القانون والمؤسسات”.

وختم:”لا يسعنا في هذا اليوم الا ان نشد على اياديكم ،والى مزيد من التطور والرقي في نهجكم وعطاءاتكم من اجل الارتقاء بالوطن وانسانه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام