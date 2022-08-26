الرئيس ميقاتي وقع مرسوم توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام2022 – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2022 - 13:46

الرئيس ميقاتي وقع مرسوم توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام2022

منذ 25 mins 26 August، 2022
أخبار موقع المنار

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