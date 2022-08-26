قوى الأمن: توقيف شبكة لتهريب مخدرات الى سوريا

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآلي:

” في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لكشف شبكات الاتجار بالمخدرات وتهريبها وتوقيف أفرادها. بنتيجة المتابعة، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد شبكة تقوم بالتحضير لعملية تهريب مخدرات من لبنان إلى سوريا، وتضم كل من السوريين:

– ع. ع. (من مواليد عام 1994) الرأس المدبر للشبكة.

– ب. ع. (من مواليد عام 2004)

– م. م. (من مواليد عام 1989)

بتاريخ 1-8-2022، تمكنت دوريات الشعبة من إحباط عملية تهريب المخدرات إلى سوريا، موضبة ومخبأة داخل عدد من مكبرات صوت وهي عبارة عن:

-2 كلغ من مادة حشيشة الكيف.

-298 غ من الحبوب المخدرة “كبتاغون”.

بتاريخ 18-8-2022، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفت القوة الخاصة في الشعبة، بالتزامن، جميع أفراد الشبكة في محلة برج حمود. بتفتيش المنزل حيث يقيمون، عثر على كمية من حشيشة الكيف زنتها/800/ غ، وكمية من حبوب الكبتاغون زنتها /140غ/.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم، وأنهم كانوا يحضرون لعملية تهريب أخرى للمخدرات إلى سوريا عبر البر. أجري المقتضى القانوني في حقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام