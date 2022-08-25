العدو يواصل اعمال التجريف وبناء الجدران الحدودية مع لبنان (مصوّر)

في ظل الشائعات التي تتردد على مواقع التواصل الإجتماعي التي تدّعي قيام العدو بتعزيز قواته عند الحدود مع لبنان، في حين ان الواقع يظهر عملية تبديل للقوات و المدرعات بين الوية الجيش الصهيوني، يشهد الجانب المحتل من الحدود ازديادا في الإجراءات التي تعكس الخشية من تنامي قدرات المقاومة.

في هذا الاطار يظهر قيام العدو بشق طريق عسكري بمحاذاة ما يسمى بخط الإنسحاب تمهيدا لمد اسلاك معدنية عليها جنوبي موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة، وتقوم ثلاث جرافات للاحتلال بعملية الحفر والتجريف مقابل بركة بعثائيل و بوابة حسن.

وفي القطاع الغربي من المنطقة الحدودية يواصل العدو بناء جدار إسمنتي بالقرب من مستعمرة شلومي وصولا حتى ثكنة حانيتا مقابل منطقة اللبونة وبلدة علما الشعب.

وفي البحر كانت زوارق العدو الحربية في حركة دائمة على مقربة من الطفافات البحرية المحاذية للمياه اللبنانية الحالية لمنع اقتراب عدد من زوارق الصيد اللبنانية التي كانت تتحرك على مقربة من الزوارق المعادية.