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August 25 2022 - 10:22

حماس: حالة الاشتباك مع الاحتلال تعكس إصرار الشباب الثائر على الفعل المقاوم

منذ 28 mins 25 August، 2022
حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس
عربي وإقليمي - فلسطين

أكد المتحدث الإعلامي باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الخميس، أن حالة الاشتباك مع الاحتلال خلال اقتحاماته لمدن الضفة الغربية المحتلة، كما حدث الليلة في قرية برقين وإصابة جندي صهيوني، تعكس إصرار الشباب الثائر على الفعل المقاوم والتصدي لعدوان الاحتلال.

وقال قاسم في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إن كل جرائم الاحتلال لن توقف مد المقاومة المتصاعد في الضفة الغربية”.

وأعلن جيش الاحتلال “الإسرائيلي” اليوم الخميس إصابة أحد جنوده في بلدة برقين في محافظة جنين شمال الضفة المحتلة.

المصدر: فلسطين اليوم

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