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August 25 2022 - 10:22

ياسين تابع موضوع تفريغ مياه آسنة في بحيرة القرعون تمهيدا لاتخاذ إجراءات رادعة

منذ 18 mins 25 August، 2022
ناصر ياسين
لبنان

تابع وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر ياسين موضوع تسرب وتفريغ مياه آسنة في بحيرة القرعون، وعلى أثره كلف رئيس مصلحة الدوائر الاقليمية والضابطة البيئية جورج عقل التحقيق في الموضوع، بالتعاون والتنسيق مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

وستقوم وزارة البيئة على ضوء المستجدات باتخاذ الاجراءات الرادعة، وبخاصة انها تولي مكافحة تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون اولوية قصوى وتعمل بالتنسيق مع الادارات المعنية والمنظمات الدولية على احياء وإطلاق المشاريع المرتبطة بالقانون 63 (2016) من أجل رفع التلوث عن النهر والبحيرة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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