الوزير المرتضى استقبل وفد “رسالات” منوها بعمله الفنى “أبجدية النصر” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 24 2022 - 17:16

الوزير المرتضى استقبل وفد “رسالات” منوها بعمله الفنى “أبجدية النصر”

منذ 47 mins 24 August، 2022
المرتضى
لبنان

إستقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع وفدا من الجمعية اللبنانية للفنون – رسالات ضم  كلا من الشيخ علي ضاهر والمهندسين محمد خفاجة، محمد عساف والسيد قاسم غزال.
وقدم الوفد الشكر للوزير المرتضى على حضوره العمل الفني “أبجدية النصر” الذي أنتجته الجمعية وعرضته مساء الإثنين 22 آب .
بدوره أشاد وزير الثقافة  بهذه “الفعالية المتميزة نوعيا ومضمونا وتنفيذا”، واعتبر انها من “اهم الفعاليات التي جرت في لبنان خلال السنوات الأخيرة”.
كما تم التداول في سبل التعاون والتنسيق في مجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع برامج عاشوراء 2022
استطلاع برامج عاشوراء 2022

إغلاق مشاركة