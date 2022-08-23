كلاس استقبل شربل ابو ضاهر وأبطال الفنون القتالية المختلطة: ما فعله شربل وناديا مُهدى لكل من وقف عند حدود كرامة الوطن – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2022 - 15:00

كلاس استقبل شربل ابو ضاهر وأبطال الفنون القتالية المختلطة: ما فعله شربل وناديا مُهدى لكل من وقف عند حدود كرامة الوطن

منذ 27 mins 23 August، 2022
وزير الشباب والرياضة جورج كلاس
وزير الشباب والرياضة جورج كلاس
لبنان

استقبل وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاّس، والمدير العام للوزارة زيد خيامي، وفد الاتحاد اللبناني للفنون القتالية المختلطة، والبعثة التي مثلّت لبنان الى بطولة العالم للناشئين، في العاصمة الاماراتية ابو ظبي، وحصدت أربع ميداليات.

حضر اللقاء النائب شربل مارون، ونائب رئيس الاتحاد حسن جزيني وعدد من الأعضاء والمدربين، وعدد من رجال الإعلام، والمُحتفى بهم اللاعب شربل ابو ضاهر الذي انسحب امام خصمه الاسرائيلي، وأبطال المنتخب الوطني الذين حصدوا ميدالية ذهبية لمحمد حنقير وثلاث برونزيات، لكل من عبد الرحمن محمد البابا ويحى العرّ وانجيلينا نعيمة.

وتحدث خيامي فقال: “المقاومة موقف وقرار وما فعله شربل ابو ضاهر وبطلة الشطرنج ناديا فواز هو الخيار الأرقى، فقد اختارا لقب الكرامة والعزّة”.

وقال الوزير كلاّس “ما فعله شربل وناديا مُهدى لكل من وقف عند حدود كرامة الوطن، فالرياضة منافسة، لكنها أيضاً مواقف وأخلاق قبل كل شيء”. وأضاف “خرجتما بفوز كبير أهم من التتويج، وبه دخلتما القلوب دون استئذان”.

وتابع “أشكر اللواء عباس ابراهيم الذي لولاه لما تسلمنا ونستلم الكثير من جوازات سفر الرياضيين في الوقت المناسب”.

كذلك، تحدث النائب شربل مارون، فأشاد بالتربية والمناقبية والوطنية التي نشأ عليها شربل أبو ضاهر، وهنأه وهنأ الرياضيين الشباب الفائزين.

وقام الدكتور رائف رضا رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني بمداخلة في السياق نفسه.

وقدّم جزيني درعاً الى الوزير كلاّس وخيامي، ثم قدّم الوزير دروعاً إلى الأبطال الخمسة ابو ضاهر وحنقير والبابا والعرّ ونعيمة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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