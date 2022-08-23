نواب البقاع الغربي وراشيا تناولوا خطة توزيع الكهرباء في المنطقة بحضور علوية وجبران وبدء التنفيذ في اليومين المقبلين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2022 - 15:00

نواب البقاع الغربي وراشيا تناولوا خطة توزيع الكهرباء في المنطقة بحضور علوية وجبران وبدء التنفيذ في اليومين المقبلين

منذ 43 mins 23 August، 2022
المنار
المنار
لبنان

عقد نواب البقاع الغربي وراشيا قبلان قبلان، حسن مراد، ياسين ياسين، شربل مارون، وائل ابوفاعور وغسان سكاف اجتماعا في المجلس النيابي، في حضور المدير العام لمصلحة الليطاني سامي علوية والمهندس غسان جبران.

اثر اللقاء، اصدر المجتمعون البيان التالي: “تمت مناقشة السبل الكفيلة بتوزيع الكهرباء بصورة عادلة في منطقة البقاع الغربي وراشيا، وتم الاتفاق على متابعة هذا الموضوع مع مؤسسة كهرباء ومصلحة الليطاني وفق الاسس التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع السابق وسيتم دعوة وزير الطاقة والمياه والمدير العام لكهرباء لبنان والمدير العام لليطاني الى اجتماع مع النواب في المجلس النيابي في اليومين المقبلين لبدء التنفيذ الفعلي للخطة المتفق عليها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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