المرتضى من جبل الريحان: نحن في معركة تستهدف وجودنا وعلينا الاحتياط لها بقوة الوعي والوحدة

شدد وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان محمد وسام المرتضى على “اننا في اوج معركة تستهدف وجودنا وكرامتنا، وعلينا الاحتياط لها بقوة الوعي وقوة الوحدة وقوة الإرادة”، وقال “الشعب الذي يمتلك الوعي والوحدة، لن يكون له الا النصر حليفا”.

كلام الوزير المرتضى جاء خلال افتتاح مركز للعناية بالام والطفل، وافتتاح المكتبة الوطنية في منطقة جبل الريحان قضاء جزين وزيارة ل “جعيتا الثانية” مغارة الريحان، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار، النائب السابق ابراهيم عازار وحشد من رؤساء اتحادات البلديات ورؤساء البلديات والفاعليات.

وقال المرتضى “إنني أرغب فقط في أن ألقي بعضا من ضوء على صفة نتميز بها في لبنان، هي الانخراط المباشر لهيئات المجتمع المدني، بدعم سخي من المغتربين، في أعمال التنمية الاجتماعية بوجوهها كافة، بحيث دأب الأهلون على سد ثغرات العجز أو التقصير الرسميين في إدارة أوضاعهم وتطويرها”، واضاف “ذلك مرده إلى أصالة انتماء اللبنانيين إلى أرضهم وتراثهم ومستقبلهم، انتماء لا يتزعزع، وسعيهم إلى توطيده بكل ما يتاح لهم من قدرات”، وتابع “هكذا يتكامل الجهدان الرسمي والشعبي، وفي أحيان كثيرة يتقدم الثاني على الأول، من أجل حفظ سلامة المجتمع. ما ينقص هذه الجهود المباركة شيء من التنسيق الضروري، على الصعيد المحلي كما على الصعيد الوطني، لتكون ثمار العمل أوفر وتعم التنمية جميع المناطق والمجالات”.

واستطرد المرتضى قائلا “لكننا في مقابل هذا، نرى بعضا من الهيئات والجمعيات، وبالأخص منها ما يسمى المنظمات غير الحكومية (NGO)، التي يتم تمويلها من جهات ودول أجنبية، هذا البعض يتلطى خلف قناع النشاطات الاجتماعية والثقافية والحقوقية من أجل تنفيذ أجندة خارجية لا تمت إلى مصلحة الوطن والمواطنين بصلة”، وأضاف “هذا ينبغي التنبه له والحذر منه، لأننا في أوج معركة تستهدف وجودنا وكرامتنا، وعلينا الاحتياط لها بقوة الوعي وقوة الوحدة وقوة الإرادة. والشعب الذي يمتلك الوعي والوحدة والإرادة، لن يكون له إلا النصر حليفا”.

المصدر: موقع المنار