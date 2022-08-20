الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية استخدمت مواداً كيميائية سامة ضد قواتنا في منطقة زابوروجيه – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2022 - 18:40

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية استخدمت مواداً كيميائية سامة ضد قواتنا في منطقة زابوروجيه

منذ 3 ساعة 20 August، 2022
مقاطعة زابوروجيه
أخبار دولية - روسيا

وفي السياق، أكدت الوزارة أنه “في يوم 31 من شهر يوليو الماضي، تم نقل عسكريين روس كانوا يؤدون مهاهم في منطقة فاسيليفكا بمقاطعة زابوروجيه، إلى المستشفى بعد أن ظهرت عليهم علامات تسمم”.

وأضافت أنه “نتيجة للفحوصات تم اكتشاف مادة شديد السمية من نوع توكسين البوتولينوم في أجساد الجنود”. وقالت الوزارة في بيانها أنه “من أجل تحديد أسباب التسمم، أجرى متخصصون من معهد البحوث والاختبارات للطب العسكري التابع لوزارة الدفاع بسانت بطرسبورغ تحليلا إضافيا أكد بشكل لا لبس فيه وجود سم اصطناعي وهو توكسين البوتولينوم من النوع “ب””.

المصدر: روسيا اليوم

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