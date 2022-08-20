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August 20 2022 - 14:02

فلسطين.. الحركة الأسيرة تعلن خوض حراك ينتهي خلال أسبوعين بإضراب مفتوح عن الطعام

منذ 1 ساعة 20 August، 2022
خوض حراك ينتهي خلال أسبوعين بإضراب مفتوح عن الطعام
عربي وإقليمي - فلسطين

قررت لجنة الطوارئ للحركة الأسيرة السبت خوض حراك بدءًا من مطلع هذا الأسبوع عبر خطوات تكتيكية تنتهي خلال مدة أقصاها أسبوعين بإضراب مفتوح عن الطعام تشارك فيه كافة فصائل العمل الوطني في سجون الاحتلال.

وبينت لجنة الطوارئ خلال بيان لها ان الحراك سيبدأ عبر الإضراب يومي الإثنين والأربعاء القادمين مع الامتناع عن الخروج للفحص الأمني كبداية أولية وإنذار أخير لإدارة سجون الاحتلال لوقف هذه الهجمة والتراجع عن قراراتها.

وقالت لجنة الطوارئ ان إدارة سجون الاحتلال تراجعت عن التفاهمات التي حصلت معهم في شهر آذار الماضي، والتي على إثرها أوقفنا حراكنا الإستراتيجي آنذاك، وتقرر العودة لقرارها بالتنكيل بالأسرى عمومًا وبالأسرى المؤبدات خصوصًا، وذلك عبر النقل التعسفي كل 6 أشهر، لتفقد الأسير استقراره وانسجامه مع محيطه الذي فُرِضَ عليه بعد قضائه سنوات طويلة في الأسر، حيث أن غالبية الأسرى اقتربوا من عامهم الـ “20”.

ودعت لجنة الطوارئ كافة أبناء شعبنا وفصائله الحية والمقاومة للوقوف إلى جانبنا في هذه المعركة، هذا الشعب الذي عهدناه دومًا مساندًا لقضاياه الحية وعلى رأسها قضية الأسرى التي هي قضية حرية الإنسان على طريق حرية الأرض.

المصدر: فلسطين اليوم

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