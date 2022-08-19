القوات الجوية الروسية تقضي على أكثر من 50 قوميًا أوكرانيًا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة، أن “القوات الجوية الروسية قامت بقصف نقاط الانتشار المؤقت لوحدات آزوف في نيكولاييف وآيدار بجمهورية دونيتسك الشعبية، وقضت على أكثر من 50 قوميًا”.

وجاء في بيان الدفاع الروسية “استهدفت أسلحة عالية الدقة تابعة للقوات الجوية الروسية نقاط الانتشار المؤقت لوحدات التشكيلات القومية “آزوف” في منطقة نيكولاييفكا و “أيدار” في منطقة سوليدار بجمهورية دونيتسك الشعبية. وقامت بالقضاء على أكثر من 50 قومياً، فضلا عن تدمير 12 وحدة من المعدات العسكرية”.

وأضافت وزارة الدفاع “خلال اليوم الماضي، تم قصف ستة مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك اللواء الآلي 115، في منطقة بلدة أرتيموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، فضلاً عن القضاء على القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 247 منطقة. ودُمرت أربعة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في مناطق بلدتي كوراخوفو وداتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلدة بيلايا كرينيتسا في مقاطعة خيرسون، وبلدة زاليمان في مقاطعة خاركوف، وكذلك مدفع هاوتزر “إم 777 ” صناعة الولايات المتحدة في منطقة بلدة بريومورسك بمقاطعة زابوروجيا”.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا. وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف. ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: سبوتنيك