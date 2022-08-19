العميد تنكسيري: لن نتأخر ولو للحظة في الرد الحازم على تهديد العدو

أكد قائد سلاح البحر في قوات الحرس الثوري الايراني العميد علي رضا تنكسيري أن قواته “لن تتأخر ولو للحظة في الرد الحازم على أي تهديد أو إثارة فتنة يحاول العدو القيام بها”.

ولفت العميد تنكسيري، في المراسم الختامية للملتقى الـ 22 للقادة والمسؤولين في سلاح البحر التابع للحرس الثوري اقيم في مدينة مشهد المقدسة، إلى أن “أمن ايران الاسلامية انما هو أمن الدول الجارة، فيما تعتبر ايران أمن الدول الجارة أمنها”.

وتابع المسؤول العسكري قائلا “اننا نحذر الدول التي توفر أرضية التدخل أو تواجد القوى الاستكبارية في المنطقة وتمنحهم قواعد عسكرية في اراضيهم أو تشارك في تحالف عسكري ضد شعوب المنطقة أولا، وستدفع ثمنا باهظا لتعاملها غير الودي والاستفزازي وتوفير ارضية زعزعة امن المنطقة ثانيا”.

واضاف ” نحن اخوة مع الدول الجارة في منطقة الخليج الفارسي ونسعى للتعامل معها على اساس الحفاظ على الوحدة الاسلامية والعلاقات الاخوية الحسنة حيث أن هدفنا المنشود هو أمن واستقرار كل دول المنطق”.

وأشار قائد سلاح البحر في قوات الحرس إلى أنه “علينا جميعا أن نعلم أن حضور الكيان الصهيوني في أية منطقة لم يجلب لها سوى نهب الثروات وإثارة الفتن والعدوان”.

كما رأى العميد تنكسيري أن “الحفاظ على السيادة الوطنية للشعب الايراني وسيادته على اراضيه واستقلال ايران هو الخط الأحمر للقادة والأبطال في القوات المسلحة الايرانية وخاصة سلاح البحر في قوات الحرس الثوري الذين لن يتأخروا في رد يجعل العدو يندم على عدوانه”.

المصدر: فارس