شط العرب في العراق يشهد ظاهرة انتشار اللسان الملحي

يشهد شط العرب في محافظة البصرة، الواقعة جنوب العراق، ظاهرة انتشار اللسان الملحي، بسبب ارتفاع نسبة الملوحة، الناتجة عن انخفاض منسوب المياه، وسط مطالبات بإيجاد الحلول السريعة لهذه الأزمة.

واستدعت هذه الظاهرة، اتخاذ وزارةَ الموارد المائية، اجراءات سريعة للحد من تمدّدها، عبر الاستعانة بخبراء دوليين لمعالجةِ الاملاحِ المنتشرة في شط العرب، بمحافظةِ البصرة.

كما قدّمت الوزارة دعوة لبعض الشَّركات العالمية، للاشتراك في مناقصة، لانشاءِ سدّ لمنعِ تمددها، باعتبار أنّ انشاء السدّ يمنع هدر المياه، وارتفاع نسبة الملوحة.

ويتكون شط العرب من التقاء نهري دجلة والفرات شمالي محافظة البصرة، ونتيجةً لانخفاض منسوب المياه من دول المنبع، وتراجع الإطلاقات من ناظم قلعة صالح في محافظة ميسان، يؤدي إلى دخول المد الملحي من الخليج إلى شط العرب.

المصدر: يونيوز