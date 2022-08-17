الدفاع الروسية: قوات كييف حولت مصحّة عقلية إلى ثكنة عسكرية في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات كييف تستخدم مصحة عقلية في مدينة كراماتورسك شمال مدينة دونيتسك ثكنة عسكرية ومخزنا للأسلحة، وأطلقت النار منها على المناطق المجاورة.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف إن “التشكيلات المسلحة الأوكرانية تستخدم مستشفى للطب النفسي في كراماتورسك ثكنة ومستودعا للأسلحة ومركزا لراجمة صواريخ، وأطلقت النار منه بشكل ممنهج على المناطق السكنية القريبة”.

وأشار إلى أن التشكيلات الأوكرانية تتمركز في مستشفى لمكافحة السل في بلدة أرتيموفسك شمال دونيتسك، ونشرت نقاط تفتيش ونقاطا نارية فيها”.

المصدر: تاس