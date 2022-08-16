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August 16 2022 - 17:26

الرئيس عون بحث مع زواره الاوضاع العامة

منذ 1 ساعة 16 August، 2022
الرئيس عون
لبنان

استقبل رئيسُ الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا النائبَ جميل السيد، وبحث معه الأوضاعَ الراهنةَ على الساحة اللبنانية.

النائب السيد تطرق إلى موضوعِ التعثرِ في تأليفِ الحكومة الجديدة، وما سيتبعُ ذلك من نتائجَ وخيمةٍ على الواقعِ الاقتصادي والمعيشي وعلى خطةِ الانقاذ.

كما استقبل رئيسُ الجمهورية الرئيسَ الجديدَ للرهبانيةِ اللبنانية المارونية الأباتي هادي محفوظ ، وذلك لمناسبةِ انتخابِ مجمعِ الرئاسةِ العامةِ الجديدةِ للرهبانية.

وناقش الرئيس عون الأوضاعَ العامة َمع الوزير السابق محمد الصفدي، لاسيما  الاوضاعَ الاقتصاديةَ وأفقَ الخروجِ من الازمةِ الراهنة في البلاد.

المصدر: قناة المنار

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