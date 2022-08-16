ميقاتي دعا لاجتماع وزاري – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2022 - 17:26

ميقاتي دعا لاجتماع وزاري

منذ 2 ساعة 16 August، 2022
ميقاتي
لبنان

عُلِمَ أنَّ رئيسَ حكومةِ تصريفِ الاعمال الرئيسَ المُكلّف نجيب ميقاتي قد وَجَّهَ دعوةً للوزراءِ إلى جلسةِ نقاشٍ عصرَ اليومِ الثلاثاء.

هذا استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وفداً عراقيا برئاسة السفير العراقي في بيروت حيدر  شياع البرك الوفد الذي ضم مستشار رئيس الوزراء العراقي وممثلين عن وزارتي التربية والمالية العراقيتين وومثل عن البنك المركزي العراقي بحث مع ميقاتي آلية انفاق الاموال التي يفترض على لبنان ان يسددها للعراق ثمن الفيول المستورد والتي تبلغ قرابة الخمسمئة وسبعين مليون دولار.

الوفد زار ايضاً وزارة الطاقة حيث التي بالوزير وليد فياض لبحث الامر عينه.

المصدر: قناة المنار

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