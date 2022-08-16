ميقاتي دعا لاجتماع وزاري

عُلِمَ أنَّ رئيسَ حكومةِ تصريفِ الاعمال الرئيسَ المُكلّف نجيب ميقاتي قد وَجَّهَ دعوةً للوزراءِ إلى جلسةِ نقاشٍ عصرَ اليومِ الثلاثاء.

هذا استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وفداً عراقيا برئاسة السفير العراقي في بيروت حيدر شياع البرك الوفد الذي ضم مستشار رئيس الوزراء العراقي وممثلين عن وزارتي التربية والمالية العراقيتين وومثل عن البنك المركزي العراقي بحث مع ميقاتي آلية انفاق الاموال التي يفترض على لبنان ان يسددها للعراق ثمن الفيول المستورد والتي تبلغ قرابة الخمسمئة وسبعين مليون دولار.

الوفد زار ايضاً وزارة الطاقة حيث التي بالوزير وليد فياض لبحث الامر عينه.

المصدر: قناة المنار