مقاتلة “ميغ-31” تعترض طائرة استطلاع بريطانية اخترقت الأجواء الروسية

قامت طائرة استطلاع بريطانية، اليوم الاثنين، بانتهاك المجال الجوي الروسي في منطقة سفياتوي نوس بجمهورية بورياتيا، حيث اعترضتها مقاتلة روسية من طراز “ميغ-31” وأجبرتها على مغادرة أجواء البلاد، وذلك حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين.

ووفقا لبيانات وزارة الدفاع الروسية، فقد رصدت وسائل الدفاع الجوي فوق بحر بارنتس هدفا طائرا مجهولا كان يتجه نحو الأراضي الروسية.

وجاء في بيان الوزارة: “من أجل عدم السماح بانتهاك حدود البلاد قامت مقاتلة من طراز “ميغ-31 بي إم” تابعة لقوات الدفاع الجوي بالتحليق، وقامت بالتعرف على الهدف، وتبين أنه طائرة استطلاع وحرب إلكترونية من طراز “آر سي-135″ تابعة لسلاح الجوي البريطاني. وقد قام الهدف باختراق الحدود الروسي في منطقة سفياتوي نوس”.

وأضاف البيان أن الطائرة المقاتلة من طراز “ميغ-31” أجبرت طائرة الاستطلاع البريطانية على مغادرة الأراضي الروسية.

المصدر: سبوتنيك