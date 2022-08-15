جولة لوفد من حزب الله على عدد من دور رعاية العجزة والمسنين شمال لبنان

قام وفد من حزب الله بتقديم مساعدات انسانية لعدد كبير من العجزة والمسنين خلال جولة له على عدد من دور الرعاية في شمال لبنان، واللافت ان الجولة تأتي في أجواء احتفال الطوائف المسيحية بانتقال السيدة العذراء بهدف إدخال البهجة والسرور إلى مئات العجزة والمسنين الذين يعيشون وحدهم، وتبادل وفد قيادة الحزب في الشمال برئاسة الشيخ رضا احمد مسؤول قطاع الشمال ومسؤول العلاقات العامة سامر قبلان وعدد كبير من المتطوعين الأحاديث الودية مع كبار المواطنين مما ترك طيب الأثر في نفوسهم، وقد أكد رئيس جمعية “وتعاونوا” عفيف شومان أن هذه الزيارة تهدف إلى ترسيخ مفهوم التلاحم المجتمعي وتعزيز القيم السامية المنبثقةمن ديننا الإسلامي الحنيف في احترام وتقدير كبار السن، مشيراً إلى أهمية التواصل مع كبار المواطنين تثميناً لما قدموه من عطاء وخدمات جليلة للمجتمع والوطن طيلة حياتهم.

وأكد أن”مثل هذه الزيارات توطد العلاقات الاجتماعية بين جميع فئات المجتمع وتترجم أسمى معاني التسامح والإنسانية”.

يذكر ان الوفد القيادي قدم مساعدات غذائية وطبية وكل ما يحتاجه كبار السن واعدا بتقديم المزيد من المساعدات العينية خلال الزيارات القادمة.

المصدر: موقع المنار