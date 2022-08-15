جولة لوفد من حزب الله على عدد من دور رعاية العجزة والمسنين شمال لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2022 - 14:40

جولة لوفد من حزب الله على عدد من دور رعاية العجزة والمسنين شمال لبنان

منذ 12 mins 15 August، 2022
لبنان
فادي منصور

قام وفد من حزب الله بتقديم مساعدات انسانية لعدد كبير من العجزة والمسنين خلال جولة له على عدد من دور الرعاية في شمال لبنان، واللافت ان الجولة تأتي في أجواء احتفال الطوائف المسيحية  بانتقال السيدة العذراء  بهدف إدخال البهجة والسرور إلى مئات العجزة والمسنين الذين يعيشون وحدهم، وتبادل وفد قيادة الحزب في الشمال برئاسة الشيخ رضا احمد مسؤول قطاع الشمال ومسؤول العلاقات العامة سامر قبلان وعدد كبير من المتطوعين  الأحاديث الودية مع كبار المواطنين مما ترك طيب الأثر في نفوسهم، وقد أكد رئيس جمعية “وتعاونوا” عفيف شومان أن هذه الزيارة تهدف إلى ترسيخ مفهوم التلاحم المجتمعي  وتعزيز القيم السامية المنبثقةمن ديننا الإسلامي الحنيف في احترام وتقدير كبار السن، مشيراً إلى أهمية التواصل مع كبار المواطنين تثميناً لما قدموه من عطاء وخدمات جليلة للمجتمع والوطن طيلة حياتهم.
وأكد أن”مثل هذه الزيارات توطد العلاقات الاجتماعية بين جميع فئات المجتمع وتترجم أسمى معاني التسامح والإنسانية”.
يذكر ان الوفد القيادي قدم مساعدات غذائية وطبية وكل ما يحتاجه كبار السن واعدا بتقديم المزيد من المساعدات العينية خلال الزيارات القادمة.

المصدر: موقع المنار

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