إيران تدرس مصداقية الاقتراح الأوروبي

يأتي ذلك في وقت زعمت فيه صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلاً عن دبلوماسي أوروبي، أن “الاتحاد الأوروبي قدم مقترحات بشأن اجراءات الضمان”، ولكن كما قال الدبلوماسي الإيراني، فإن هذا الاقتراح “يجب أن يكون مطمئناً لإيران من ناحية أنه يغطي جميع الموضوعات التي تمت مناقشتها في فيينا”.

وانتهت الجولة الأخيرة من محادثات رفع الحظر الأسبوع الماضي في فيينا، فيما أعلنت إيران أنها ستناقش الادعاءات السياسية المتعلقة باجراءات الضمان ورفع الحظر وضمان عدم خرق الاتفاق.

في الوقت نفسه، اشار نائب الشؤون السياسية لمدير مكتب الايراني محمد جمشيدي، الى المحادثات الاخيرة لرئيس الجمهورية مع عدد من قادة مجموعة 1+4، قائلاً “في جميع المحادثات الهاتفية التي أجراها السيد إبراهيم رئيسي مع رؤساء فرنسا وروسيا والصين، كان الموقف الحاسم هو أنه فقط عندما يتم حل وتسوية وغلق ملف المزاعم المتعلقة باجراءات الضمان يمكن التوصل إلى الاتفاق النهائي”.