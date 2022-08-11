كشف خبراء الطاقة عن أكثر أجهزة المنزل استهلاكا للكهرباء .. مما يسبب ارتفاعا كبيرا في فاتورة الكهرباء التي ارتفعت أسعارها في كثير من الدول حول العالم مؤخرا.

وتحدث خبراء في شركة Radiators Online لموقع صحيفة “إكسبريس” البريطانية كاشفين عن هذه الأجهزة ، وعن أقل جهاز حيوي في المنزل يستهلك الكهرباء.

1.التكييف والتدفئة: تعمل معظم أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء على مدار 24 ساعة في اليوم؛ لذلك، اعتمادًا على كفاءة وحدتك، في المتوسط، قد تستخدم 72 كيلو واط في الساعة في اليوم.

2. السخان: وفقا للخبراء، تأتي سخانات المياه بعد ذلك في القائمة، وأوصوا بمضخات حرارية تستخدم الكهرباء لنقل الحرارة باستخدام حوالي 500 واط فقط.

3. الثلاجة: يجب أن تعمل الثلاجة على مدار 24 ساعة للحفاظ على طعامك طازجا. يحتاج هذا الجهاز إلى 180 واط في الساعة لتشغيله، مما يعني أنه يتطلب 4.32 كيلو واط في الساعة ليعمل لمدة 24 ساعة.

4. غسالة الصحون: كثير من الناس يستخدم غسالات الصحون للراحة، لكن تشغيلها مكلف كثيرا.

يستغرق تشغيل غسالة الأطباق حوالي 1800 واط لمدة ساعة، وتعمل لمدة ساعتين تقريبا، ما يعني أنها تستخدم 3.6 كيلو واط في الساعة في المتوسط.

5.الفرن: في حين أن الفرن ليس أغلى جهاز في تكلفة تشغيله، إلا أن فتح الباب وإغلاقه قد يكون مكلفا.

يتطلب تشغيل فرن متوسط الحجم حوالي 2400 واط. لذلك، فهو يحتاج 2.4 كيلو واط في الساعة لمدة ساعة واحدة من الاستخدام.

6.غلاية الماء الكهربائية: هي من الأجهزة عالية الاستهلاك خاصة أنها يتم استخدامها طوال اليوم في تحضير المشروبات الساخنة، فمتوسط استهلاك الغلاية خلال الشهر يصل إلى 310 كيلووات، وينصح بفصل التيار الكهرباء عنها من مصدر بعد الاستخدام لأنها تستمر في سحب التيار بعد غلقه.

7. المكواة: من الأجهزة المنزلية التي تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء رغم استخدامها البسيط خلال اليوم، وينصح تجميع الملابس وكيها في وقت واحد مع عدم تركها متصلة بالكهرباء بعد الاستخدام.

8.الميكروويف: من الأجهزة المنزلية العالية الاستهلاك في الكهرباء، يصل إلى 500 وات في اليوم الواحد، لهذا ينصح باستخدامه فقط عند الضرورة مع ضرورة فصل الكهرباء عن الجهاز بعد الاستخدام بسبب أنه يستمر في الاستهلاك بعد غلقه.

المصدر: مواقع