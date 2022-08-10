الفلسطينيون يتصدون لتصعيد صهيوني متواصل في الضفة والقدس – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2022 - 11:20

الفلسطينيون يتصدون لتصعيد صهيوني متواصل في الضفة والقدس

منذ 1 ساعة 10 August، 2022
مواجهات بطولية في نابلس.. إصابة قائد شمال الضفة في جيش الاحتلال والأخير يقرّ بفشل استخباراتي وميداني
عربي وإقليمي - فلسطين

واصل جيش العدو الصهيوني اعتداءاته في الضفة الغربية والقدس المحتلّتين.

واقتحمت قوات الاحتلال ترافقها آليات وجرافات منطقة رأس خميس في مخيم شعفاط شمال القدس.

وعند حاجز قلنديا اطلق مقاومون فلسطينيون النار صوب جنود العدو ما دفعهم الى الهروب.

وفي غزة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 47 شهيدًا وأكثر من 360 جريح  منهم حالات خطرة، حيث استشهد مواطن متأثرا بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة أن المواطن إبراهيم شحدة أبو صلاح ارتقى متأثراً بجروحه التي أصيب بها خلال قصف طائرات الاحتلال لمجموعة من المواطنين السبت الماضي في بلدة بيت حانون، شمال القطاع.

المصدر: موقع المنار

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