العفو الدولية: إسرائيل تفرض نظام فصل عنصري قاس يخنق جميع الفلسطينيين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2022 - 01:46

العفو الدولية: إسرائيل تفرض نظام فصل عنصري قاس يخنق جميع الفلسطينيين

منذ 2 ساعة 9 August، 2022
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