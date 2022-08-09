القانوع: التشييع الحاشد لشهداء نابلس يؤكد التفاف الجماهير حول المقاومة

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عبد اللطيف القانوع إن الجماهير الفلسطينية الحاشدة التي شاركت اليوم في تشييع جثامين شهداء نابلس، تؤكد مجدداً التفافها الواسع حول المقاومة وجاهزيتها للدفاع عن أرضنا ومقدساتنا.

وأوضح القانوع أن هذه الجماهير المهيبة التي خرجت لترسيخ صوابية خيار المقاومة، وأن الاحتلال لن ينجح في قتل روح العطاء والتضحية فيها وستظل جذوة المقاومة مشتعلة في كل أرجاء الضفة الغربية.

وأضاف القانوع، يجب أن تشكل دماء الشهداء نبراساً يضيء الطريق لكل الجماهير والشباب الثائر للمضي نحو المقاومة بكل وسائلها في مواجهة المحتل الصهيوني واستدامة الاشتباك معه.

المصدر: وكالة شهاب