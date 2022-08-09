السيد نصرالله: على العدو أن يعرف من يقف في الجبهة المقابلة وأن في لبنان مقاومة أثبتت أنها تقهر الجيش الذي قيل أنه لا يُقهر – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2022 - 12:54
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لبنان: إحياء ذكرى استشهاد الامام الحسين (ع) بمسيرات حاشدة في مختلف المناطق اللبنانية
الأمين العام لحزب الله في مراسم العاشر من محرم: نحن شعب مصرّ على الصمود مصرّ على السيادة الحقيقية وليس السيادة الوهمية
السيد نصر الله: نحن شعب وتيار نصرّ على أن نكون سادة قرارنا كما نحن فعلا ولسنا أزلاما في هذا السفارة او تلك السفارة
السيد نصر الله: سنبقى نتطلع الى مستقبل واعد للبنان وشعب لبنان كل شعب لبنان بمسلميه ومسيحييه
السيد نصر الله: اليد التي ستمتد الى اي ثروة من هذه الثروات ستقطع تماما كاليد التي امتدت الى ارضنا والى دمائنا الى شعبنا
السيد نصر الله: ندعو الى أقصى تعاون سياسي وشعبي ورسمي لتجاوز الصعوبات والأزمات الحالية وقادرون على ذلك بإذن الله
السيد نصر الله: ندعو جديا لتشكيل حكومة حقيقية كاملة الصلاحيات وخصوصا أن هناك من يبشرنا ومن يتهدد لبنان بفراغ رئاسي
السيد نصر الله: في مسألة النفط والحدود البحرية نحن على موقفنا وننتظر الأجوبة على مطالب الدولة وسنبني على الشيء مقتضاه
السيد نصر الله: يجب أن نكون مستعدين لكل الاحتمالات ونحن في هذه المعركة وفي هذا الاستحقاق جادون الى أبعد درجات الجدية
السيد نصر الله: أقول للأميركيين الذي يقدمون أنفسهم وسطاء وللإسرائيليين لبنان وشعب لبنان لا يمكن أن يتسامح بنهب ثرواته
السيد نصر الله: نحن وصلنا الى آخر الخط وسنذهب الى آخر الطريق فلا يجربنا أحد ولا يهددنا أحد ولا يراهن على أن يخيفنا أحد
السيد نصر الله: لا تخطئوا مع لبنان ولا مع شعب لبنان ولا مع المقاومة لا في موضوع النفط ولا الغاز ولا الحدود البحرية
السيد نصر الله: نقول لهذا العدو إن أي اعتداء على أي إنسان في لبنان لن يبقى من دون عقاب ولن يبقى من دون ردّ
السيد نصر الله: نحن قوم نرفض أن نعيش أذلاء نرفض ان نجوع وأن تنهب خيرات بلدنا وان تفرض الخيارات من القوى الكبرى علينا
السيد نصر الله: معيار الإنسانية ومعيار الإسلام ومعيار الشرف ومعيار العروبة هو الموقف من فلسطين وما يجري فيها وعليها
السيد نصر الله: نعبّر عن مواستنا للقائد الكبير في نيجيريا المظلوم والمجاهد الشيخ الزكزكي ولعائلته وكل عوائل الشهداء
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله: سنبقى أبد الدهر مع الحسين (ع) وسنبقى المقاومة التي تقف الى جانب المقاومة الفلسطينية
السيد هاشم صفي الدين: هذا البحر لنا وهذه الأجواء والأرض والسماوات لنا لأنه فينا كرامة الوطن والإباء والمقاومة
السيد صفي الدين: ستبقى قلوبنا مفتوحة وأيدينا ممدودة وجاهزين لأي تلاق لنبني وطنا حقيقيا وسيادة حقيقية ندفع من أجلها الدم
قوات الاحتلال تشن اعتداء واسعا على مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة واندلاع مواجهات عنيفة مع شبان المنطقة
جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد كتائب شهداء الأقصى في نابلس إبراهيم النابلسي خلال العملية العسكرية في المدينة
السيد نصرالله: على العدو أن يعرف من يقف في الجبهة المقابلة وأن في لبنان مقاومة أثبتت أنها تقهر الجيش الذي قيل أنه لا يُقهر
منذ 2 ساعة
9 August، 2022
السيد نصرالله
التعليقات
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السيد نصرالله: على العدو أن يعرف من يقف في الجبهة المقابلة.. وحسابنا معه حساب آخر
السيد نصرالله: نحن نرى هذا المستقبل الواعد الذي صنعه انتصار الدم على السيف ونجدد العهد والبيعة: يا أبا عبدالله جميعاً كبارنا وصغارنا نحن قوم والله لو أننا نعلم أننا نقتل ثم نحرق ثم ننشر في الهواء ويفعل بنا ذلك ألف مرة ما تركناك يا حسين
السيد نصرالله: رسالتنا اليوم نذكركم بأننا أحباء وعشاق وأنصار ذلك الإمام الذي وقف في مثل هذا اليوم الذي قال ألا إن الدعي إبن الدعي قد ركز بين السلة والذلة وهيهات منا الذلة
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