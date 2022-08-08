بالفيديو | أجواء ليلة العاشر من محرم في مدينة كربلاء المقدسة

يواصل الزوار من داخل العراق وخارجه، توافدهم بأعداد كبيرة إلى مدينة كربلاء للمشاركة في إحياء ذكرى عاشوراء، يوم استشهاد الإمام الحسين (ع) وأهل بيته في العاشر من محرم. ويحيي العراقيون يوم غد الثلاثاء يوم العاشر من محرم، بصور متعددة، اهمها ركضة طويريج، ودخول المواكب الى الحرمين المقدسن من مختلف بلدان العالم.

وخلال الايام الماضية، دخل الآلاف عبر المنافذ البرية والجوية قادمين من بلدان عربية وإسلامية لإحياء المناسبة الأليمة. وأعلنت السلطة المحلية في كربلاء، الاستنفار الأمني الواسع مقابل الشروع في الخطط الخدمية والصحية لإنجاح الزيارة المليونية.

المصدر: يونيوز