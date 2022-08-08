برنامج إحياء يوم العاشر من المحرم في الضاحية الجنوبية لبيروت

أعلنت العلاقات الاعلامية في حزب الله في بيان لها الاثنين مراسم إحياء يوم العاشر من شهر محرم الحرام بيروت.

وبرنامج الاحياء على الشكل التالي:

– 7,00 صباحا تبدأ تلاوة المصرع الحسيني، للأخوة في مجمع سيد الشهداء (الرويس) – للأخوات في باحة عاشوراء المركزية (الجاموس) .

– تنطلق مسيرة الأخوة من مجمع سيد الشهداء بإتجاه أتوستراد السيد هادي نحو ساحة الإمام الحسين على دوار الكفاءات .

– تنطلق مسيرة الأخوات من باحة عاشوراء لتخترق الطرقات الداخلية بإتجاه ثانوية المهدي “الحدث” نحو ساحة الإمام الحسين على دوار الكفاءات .

– نقطة التجمع وإلتقاء المسيرتين على ساحة الإمام الحسين – دوار الكفاءات ، حيث يلقي الأمين على الدماء والأرواح سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله “حفظه الله” كلمة وموقف العاشر من محرم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام