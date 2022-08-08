وكالة المخابرات المركزية “CIA” تقطع التمويل عن مكافحة التطرف لصالح “مكافحة” الصين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2022 - 19:02

وكالة المخابرات المركزية “CIA” تقطع التمويل عن مكافحة التطرف لصالح “مكافحة” الصين

منذ 48 mins 8 August، 2022
العلاقات الصينية الاميركية
العلاقات الصينية الاميركية
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلنت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “CIA” أنها ستقطع التمويل عن أعمال مكافحة التطرف للتركيز على مواجهة الصين، وفقًا لما أعلنته وكالة “أسوشيتد برس” .

ووفقا لـ”أسوشيتد برس”، فقد تم الإعلان عن ذلك في اجتماع مغلق مؤخرًا مع رؤساء مركز مكافحة الإرهاب بالوكالة الأمريكية.

ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عن الوكالة قولها: “لقد حدث تغيير هادئ في استراتيجية الخدمات الخاصة، حيث تم نقل مئات الموظفين إلى مناصب تركز على الصين، بما في ذلك أولئك الذين عملوا سابقا في مكافحة الإرهاب”.

وتشير مصادر “أسوشيتد برس” إلى أن عددا من موظفي وكالة المخابرات المركزية يتعلمون الآن اللغة الصينية، وينتقلون إلى مناصب أكثر تركيزا على جمهورية الصين الشعبية.

المصدر: روسيا اليوم

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