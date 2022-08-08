هنية يهاتف عائلتي الشهيدين القائدين منصور والجعبري

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والدة الشهيد القائد في سرايا القدس خالد منصور، حيث قدم لها التعازي باستشهاد ولدها، مؤكدا أن دماء الشهيد خالد وكل شهداء فلسطين هي على طريق التحرير، من أجل فلسطين والقدس.

وأضاف أن العدو باستهدافه لخالد وإخوانه لن يدفع شعبنا إلا إلى مزيد من التمسك بثوابته وحقوقه كاملة، وتعزيز خياراته بالمقاومة ضد الاحتلال، وقال إن الشهداء أحياء لا يموتون، وتبقى ذكراهم خالدة.

كما هاتف هنية أسرة الشهيد تيسير الجعبري، معزيًا باستشهاد القائد تيسير الذي ارتقى خلال استهداف صهيوني غادر.

وتقدم رئيس الحركة خلال الاتصال بالتعازي الحارة لعائلة الجعبري المجاهدة التي نعتز بها وبكل عوائل شعبنا المجاهد، مؤكدًا أن عائلة الجعبري قدمت الكثير من الشهداء القادة العظام.

وأضاف أن دماء الشهيد تيسير ودماء كل شهداء فلسطين هي على طريق تحرير الأرض والمقدسات من دنس الاحتلال، وسيكون لهذه الدّماء الزكيّة الأثر الكبير في استمرار المقاومة، ولن يثنينا هذا العدو بسياسة الاغتيالات عن الطريق الذي سلكه الشهيد تيسير، وقدم فيه روحه من أجل فلسطين والقدس.

كما هاتف هنية ايضاً القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل معزيًا باستشهاد نجله زياد الذي ارتقى برفقة الشهيد القائد خالد منصور خلال استهداف صهيوني آثم.

وأكد رئيس الحركة خلال الاتصال أن هذا هو درب القادة وأبنائهم على طريق التحرير، وأن استشهاد القادة هو ميلاد جديد للمجاهدين والمقاتلين من أبناء شعبنا، وأضاف أن سياسة الاغتيالات هي سياسة فاشلة، وطالما ارتدت سهامها على العدو، كما تحدث هنية خلال الاتصال مع جميل عليان القيادي في حركة الجهاد، حيث قدم له التعازي في الشهداء القادة، وتم خلال الاتصال التأكيد على وحدة الدم والمصير والمسار في وجه العدو حتى دحره عن كل أرض فلسطين.

المصدر: وكالة شهاب