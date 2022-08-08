الاطعام على حب الحسين(ع) في عاشوراء – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2022 - 14:18
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الاطعام على حب الحسين(ع) في عاشوراء
منذ 26 mins
8 August، 2022
ثقافي وديني
-
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تجليات الكرم والجود الحسيني(ع) بالعمل الجماعي والتطوعي في الموائد والمضافات
المصدر:
موقع المنار
الاطعام على حب الحسين(ع)
العمل التطوعي
مضافات عاشوراء
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