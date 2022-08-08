فتح معابر غزة جزئيًا وبدء دخول وقود محطة الكهرباء

أعلنت قوات الاحتلال، صباح الإثنين، عن إعادة فتح حاجز بيت حانون “إيرز” الساعة 9 صباحا للمرضى والأجانب، حيث يمكنهم المغادرة حتى الساعة الـ3 عصرًا فيما سيكون مفتوحا للعودة للقطاع حتى الـ7 مساء.

كما بدأ صباح اليوم الإثنين، دخول الوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم جنوبي القطاع، بعد انقطاع لعدة أيام جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأعلن منسق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية غسان عليان عن استئناف فتح المعابر مع قطاع غزة ابتداءً من الساعة التاسعة من صباح اليوم الإثنين.

يأتي ذلك مع الاعلان عن وقف إطلاق النار ابتداءً من منتصف الليلة الماضية.

المصدر: وكالة شهاب