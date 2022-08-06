عطايا: نحن في بداية المواجهة ولا مكان للحديث عن وساطات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2022 - 01:32

عطايا: نحن في بداية المواجهة ولا مكان للحديث عن وساطات

منذ 19 mins 6 August، 2022
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