عطايا: نحن في بداية المواجهة ولا مكان للحديث عن وساطات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2022 - 01:32
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جيش الاحتلال الصهيوني يعلن بدء عملية عسكرية ضد حركة الجهاد الإسلامي في غزة تحت مسمى "الفجر الصادق"
جيش الاحتلال الصهيوني يستهدف مركزا لحركة الجهاد الاسلامي في مدينة غزة وأهدافا أخرى في مناطق متفرقة من القطاع
حركة الجهاد الاسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس: بأسمى معاني الصمود ننعى ثلة من أبناء شعبنا البطل ومجاهدينا الأبرار
الجهاد الاسلامي: الشهداء ارتقوا إثر الغارات الصهيونية الغادرة وعلى رأسهم القائد والمجاهد الشيخ تيسير الجعبري "أبو محمود"
الجهاد الاسلامي: إضافة الى الشهيد القائد تيسير الجعبري ارتقى عدد من المجاهدين والمواطنين بينهم طفلة في عامها الخامس
الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة: هذه المعركة بأحداثها سترسم مسار الامور خلال الفترة المقبلة
النخالة: لا خطوط حمراء في هذه المعركة وستكون تل أبيب وكافة المدن تحت نيران المقاومة
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء الى 10 بينهم طفلة واصابة 75 آخرين في سلسلة غارات الاحتلال على قطاع غزة
سرايا القدس تدك تل أبيب ومدن المركز والغلاف بأكثر من 100 صاروخ في اطار ردها الاولي على الجريمة الصهيونية
جيش الاحتلال الصهيوني يعترف بسقوط 46 صاروخا فلسطينيا داخل المستوطنات مقابل اعتراض القبة الحديدية لـ33 صاروخا
إعلام العدو: عشرات الصواريخ تسقط على سديروت ومستوطنات الجنوب وتسجيل أضرار مادية كبيرة
حزب الله يتقدم من الأخوة في حركة الجهاد بأحر التعازي باستشهاد القائد الجهادي تيسير الجعبري وعدد من أخوانه المجاهدين
حزب الله: القائد الجهادي الكبير وأخوانه نالوا الوسام الالهي الرفيع وحققوا أغلى أمانيهم بعد عمر قضوه في الجهاد والمقاومة
حزب الله: هذه الجريمة ستزيد الشعب الفلسطيني عزما على مواصلة الطريق حتى تحقيق الانتصار والتحرير
حزب الله يؤكد على وقوفه الدائم الى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم ومقاومته الشجاعة لتحرير أرضه وأسراه وتحقيق أهدافه
حزب الله يعبر بشكل صريح عن تأييده لكافة الخطوات التي تتخذها قيادة حركة الجهاد الاسلامي للرد على العدوان وجرائمه
قوات الاحتلال الصهيوني تعلن فتح الملاجئ في مستوطنات عسقلان وسديروت وكريات جات وأسدود وبئر السبع وغوش دان
حركة حماس: العدو الاسرائيلي بدأ التصعيد على المقاومة في غزة وارتكب جريمة جديدة وعليه أن يدفع الثمن ويتحمل المسؤولية
حركة حماس: المقاومة بكل أذرعها العسكرية وفصائلها موحدة في هذه المعركة وستقول كلمتها وبكل قوة
رئيس المكتب السياسي في حركة حماس اسماعيل هنية: الاحتلال يتحمل المسؤولية عن هذه الجريمة وتداعيات عدوانه على شعبنا
كتائب القسام: دماء أبناء شعبنا ومجاهدينا لن تذهب هدرا وستكون لعنة على الاحتلال بإذن الله
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: نحمل العدو المسؤولية الكاملة عن عدوانه على غزة وعن تداعيات اغتيال تيسير الجعبري
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/القيادة العامة: يتوهم العدو انه قادر على الاستفراد بالجهاد الاسلامي وشق وحدة الصف الميداني
ألوية الناصر صلاح الدين تنعى القائد الجعبري وتعلن حالة الاستنفار للرد على اغتياله وعلى جرائم الاحتلال المتواصلة
حركة فتح الانتفاضة تنعى شهداء العدوان الغاشم: سنقاتل بقلب رجل واحد وسنحرق الارض تحت أقدام الاحتلال
القيادة المركزية لجبهة التحرير الفلسطينية تنعى شهداء العدوان: ما حصل لن يزيد المقاومة الا قوة وعزم على مواجهة العدو
فصائل المقاومة الفلسطينية: الاحتلال هو الذي بدأ العدوان على شعبنا لذلك فهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجريمة
الخارجية الايرانية: ندين بشدة الاعتداء الوحشي لكيان الفصل العنصري الصهيوني على غزة واغتيال قادة المقاومة
الخارجية الايرانية: كيان الاحتلال يتحمل مسؤولية هذه الجريمة ونتائج عدوانه واعتدائه على فلسطين وغزة
الخارجية الايرانية: من الحق القانوني للشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة الدفاع عن نفسها ضد عدوان الكيان الصهيوني
المكتب السياسي لأنصار الله: نؤكد على حق الشعب الفلسطيني وحق المقاومة الفلسطينية في الرد على العدوان الاسرائيلي الغاشم
جيش الاحتلال: تم استهداف تيسير الجعبري عبر طائرات حربية خلال عملية مشتركة بين الجيش وجهاز الشاباك
وزير الداخلية في حكومة العدو: قد تكون الجولة الحالية من الصراع طويلة وصعبة
رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني يوعز بالإنتقال الى حالة الطوارئ وفتح غرفة العمليات العليا لقيادة الأركان
عطايا: نحن في بداية المواجهة ولا مكان للحديث عن وساطات
منذ 19 mins
6 August، 2022
إحسان عطايا
الجهاد الاسلامي
العدو الصهيوني
العدوان على غزة
التعليقات
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