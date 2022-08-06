رئيس مؤتمر فلسطينيي أوروبا: ما يجري في غزة جريمة حرب مكتملة الأركان

أكد رئيس مؤتمر فلسطينيي أوروبا أمين أبو راشد، إن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المحاصر، جريمة حرب مكتملة الأركان ينفذها الاحتلال المجرم بحق أبناء شعبنا وسط صمت المجتمع الدولي.

وأضاف أبو راشد نحن في أوروبا نتابع عن كثب تطورات الأوضاع في قطاع غزة لأننا جزء لا يتجزأ من شعبنا الفلسطيني في الداخل، ونسعى إلى دعمه بكافة الوسائل المتاحة.

وأشار إلى أن مؤتمر فلسطينيي أوروبا دعا أبناء الشعب الفلسطيني في القارة الأوروبية إلى النفير العام نحو الساحات والعواصم والمدن تنديداً بهذا العدوان الغاشم، ولفضح العدو الإسرائيلي الذي يعتدي على قطاع غزة بوحشية منقطعة النظير.

وتابع، “عيوننا نحو غزة، وأرواحنا اتخذت وطناً لها هناك، والدماء النازفة هي دماؤنا، وعزاؤنا الوحيد هو أنّ ثقتنا بالله ثم بأبناء شعبنا كبيرة جداً لأننا نحن أصحاب الحق وهم محتلون سوف يلفظهم التاريخ عاجلاً أم آجلاً”.

وأردف، ” إننا في مؤتمر فلسطينيي أوروبا سوف نواصل تحركاتنا لإيصال معاناة أبناء شعبنا وسوف تكون لنا بعض التحركات خلال الأوقات القادمة لعل ذلك يساهم في ردع الاحتلال.

وطالب المجتمع الدولي أن يتحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأن يضع حداً لسفك الدماء ومواصلة الحصار، وأن يلجم هذا المحتل الغاصب.

المصدر: وكالة شهاب